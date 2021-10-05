الابن الوحيد لديكتاتور الفلبين يترشح للرئاسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الابن الوحيد للديكتاتور الفلبيني الراحل، فرديناند ماركوس أمس، إنه يعتزم ترشيح نفسه للرئاسة في الانتخابات المقررة في العام المقبل، ليضيف بذلك اسما بارزا آخر للسباق الرئاسي لخلافة رودريجو دوتيرتي. وتعهد فرديناند ماركوس جونيور، المعروف باسمه المستعار «بونج بونج»، بتوحيد صف البلاد، وإخراج الفلبينيين من الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة كورونا. وقال «يجب أن نواجه التحدي كـ (كيان) واحد، وكدولة واحدة، وشعب واحد... أعلم أن هذه هي طريقة توحيد القيادة التي من الممكن أن تقودنا خلال هذه الأزمة، لإعادة شعبنا بأمان إلى العمل، وحتى نبدأ جميعا في عيش حياتنا من جديد.»

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