شكرا لقرائتكم خبر الأسدي: داعش انتهى ولن يعود للعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبدالغني الأسدي أمس بأن تنظيم داعش «انتهى ولن يعود مرة أخرى».

وقال خلال زيارته لمحافظة الأنبار ولقائه بالقادة الأمنيين وشيوخ العشائر « لدينا تعاون مشترك وعالي المستوى مع كافة الأجهزة الأمنية والاستخبارية في المحافظة، ونؤكد لأهالي الأنبار أن مدينتهم أمنه ومطمئنة وستبقى الأنبار الصخرة التي تتهشم عليها الأفكار والأعمال التخريبية».

وأضاف «إن جهاز الأمن الوطني في الأنبار لديه أهداف وعمليات نوعية أسهمت في تحقيق الاستقرار ويجب علينا مضاعفة الجهود للحفاظ على ما تحقق وتنسيق الجهود الأمنية مع الحكومة المحلية والقطعات الأمنية لتأمين يوم الانتخابات».

وشدد الأسدي على ضرورة تأمين وصول المواطن إلى مراكز الاقتراع وحماية العملية الانتخابية يوم الأحد المقبل.

من جهتها، باشرت الحكومة العراقية نشر القوات الأمنية في مراكز الاقتراع، استعدادا للانتخابات العامة البرلمانية المبكرة، المقررة يوم الأحد المقبل.

وقال العميد غالب العطية، المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، إن القوات الأمنية انتشرت في 8273 مركزا انتخابيا في العاصمة بغداد والمحافظات، مشيرا إلى أنه تم توزيع القوات الأمنية بكامل جاهزيتها استعدادا ليومي الاقتراع الخاص والعام للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان قيادة العمليات المشتركة العراقية رفعت درجة الإنذار القصوى في صفوف القوات الأمنية ومنعت الاجازات وكلفت أكثر من ربع مليون عنصر أمني وعسكري لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية في أرجاء العراق.