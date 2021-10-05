مصر تخطط لإعادة 2.3 مليون سائح يزورونها سنويا

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وأضاف شكري في تصريحات في مقابلة مع قناة «روسيا 24»، «أن السياحة مجال للتعاون بين الدول، وللطرفين فيه مصلحة مشتركة، وتابع أن القاهرة تقدر مساهمة روسيا في تنمية الاقتصاد المصري؛ مشددا على أنه لا يوجد شيء يهدد حياة وصحة السائحين، بما في ذلك فيروس كورونا، حيث إن جميع العاملين في قطاع السياحة تم تطعيمهم ضد «كوفيد-19».
وأعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، في وقت سابق، استئناف روسيا للرحلات الجوية إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، اعتبارا من 9 أغسطس 2021، بمعدل 5 رحلات أسبوعيا لكل مسار.
وقد توقف الطيران المباشر بين مصر وروسيا في خريف 2015، عقب عمل إرهابي تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية كانت تقلع من مدينة شرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.
وقبل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء كانت مصر تستقبل سنويا ملايين السياح الروس؛ وبحسب التقارير الصحفية، استقبلت مصر عام 2015 نحو 2.3 مليون سائح.
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