35 ألف يمني تحت حصار الحوثي في العبدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير رسمي صادر عن حقوق الإنسان بمأرب بعنوان «حصار مديرية العبدية» عن حجم الجرائم الحوثية والانتهاكات التي تواجه أبناء مديرية العبدية.

ووفق التقرير فرضت ميليشيات الحوثي حصارا مطبقا وخانقا على أكثر من 35 ألف نسمة، يتوزعون على نحو 5300 أسرة، تقطن نحو 15 قبيلة في قلب المديرية وأطرافها.

ولفت التقرير إلى أن المديرية، باتت تعاني عجزا ونقصا كبيرا في جميع المتطلبات الأساسية وفي مقدمتها الغذاء والدواء، وذلك جراء حصار الميليشيات الخانق عليها. وكشف التقرير عن وفاة 3 أشخاص على الأقل، إثر تفاقم حالتهم الصحية جراء الحصار المفروض من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأشار إلى أن 23 مواطنا مصابون بالفشل الكلوي يحتاجون للأدوية والمستلزمات الدوائية، ونقلهم إلى مشاف، ومراكز صحية تقع خارج المديرية، إضافة إلى 11 شخصا آخرين مصابين بالسرطان.

ونوه التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي المتمردة، ومنذ عام 2015م نفذت أكثر من 2523 هجوما على قرى المديرية. ولفت إلى زراعة الميليشيات الحوثية ما يزيد على 4289 لغما أرضيا وعبوة ناسفة بكل الطرقات والمناطق السكنية فيها مما تسبب في إصابة أكثر من 262 مدنيا، بينهم 32 امرأة وقرابة 26 طفلا.

وأوضح أن قصف الميليشيات الحوثية العشوائي للمناطق الآهلة بالسكان بمديرية العبدية، بالصواريخ الباليستية والمسيرات، وغيرها من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، أدى إلى إصابة أكثر من 135 مدنيا بينهم 31 امرأة و17 طفلا، إضافة إلى تدمير وتضرر أكثر من 442 سيارة ومركبة مدنية للمواطنين. ووصلت حالات الاختطاف التعسفية بحق أبناء المديرية - وفق التقرير - إلى أكثر من 3287 واقعة، في حين أسفر الاستهداف الحوثي لمناطق المديرية إلى توقف نحو 18 مدرسة تعليمية عن الخدمة، الأمر الذي أدى إلى التوقيف التام لعدد 8392 طالبا وطالبة عن التعليم.

ميدانيا تشهد جبهات مأرب والجوف وتعز معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي. وأعلن الجيش الوطني بمحافظة تعز أمس، اندلاع معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية غربي المدينة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري في بيان مقتضب «قوات الجيش والمقاومة الشعبية تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية في وادي حذران غرب المدينة». ولفت إلى أن قوات الجيش كبدت الميليشيات خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد العسكري.

ماذا يحدث في العبدية؟







9827 طفلا بحاجة لرعاية صحية.



4265 طفلا يعانون سوء التغذية.



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