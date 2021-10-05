شحنة مساعدات من الجامعة العربية للصومال

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وأفادت الجامعة فى بيان لها أمس بتقديم شحنة مساعدات إنسانية وصحية إلى الصومال مطلع هذا الأسبوع، بتمويل من مجلس وزراء الصحة العرب، وذلك في إطار جهود الجامعة لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية.
ووجهت الجامعة بحسب البيان الشكر لمصر لما قدمته وزارة الصحة من تسهيلات كبيرة في عملية شراء هذه المساعدات الإنسانية من السوق المحلية، ولتخصيص طائرة عسكرية لنقل هذه المساعدات إلى العاصمة الصومالية مقديشو.
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