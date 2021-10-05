شكرا لقرائتكم خبر شحنة مساعدات من الجامعة العربية للصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت جامعة الدول العربية حرصها على مواصلة تنسيق الجهود العربية نحو دعم ومؤازرة الحكومة والشعب الصومالي على جميع الجوانب الإنسانية والسياسية.

وأفادت الجامعة فى بيان لها أمس بتقديم شحنة مساعدات إنسانية وصحية إلى الصومال مطلع هذا الأسبوع، بتمويل من مجلس وزراء الصحة العرب، وذلك في إطار جهود الجامعة لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية.

ووجهت الجامعة بحسب البيان الشكر لمصر لما قدمته وزارة الصحة من تسهيلات كبيرة في عملية شراء هذه المساعدات الإنسانية من السوق المحلية، ولتخصيص طائرة عسكرية لنقل هذه المساعدات إلى العاصمة الصومالية مقديشو.