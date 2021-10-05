محاكمة قرينة البشير بتهمة الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر سودانية عن تحديد منتصف الشهر الحالي لمحاكمة وداد بابكر، قرينة الرئيس المعزول عمر البشير، في قضية اتهامها بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات، دون وجه حق. وتواجه زوجة الرئيس المعزول، تهما على خلفية بلاغات مقدمة بشأن «مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996». ونقلت صحيفة «الصيحة» السودانية أمس عن المصادر قولها إن النيابة العامة أودعت على منضدة محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي المعز بابكر، ملف بلاغ زوجة المعزول للنظر فيه.

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