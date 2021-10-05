يجب ألا نعتمد على عدد قليل من اللاعبين الكبار .. مفوضة الاتحاد الأوروبي تطالب ببدائل لفيسبوك

الشارقة - اميمة ياسر - طالب الاتحاد الأوروبي بضرورة وجود بدائل أخرى تعمل جنبًا إلى جنبٍ مع موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد أزمة تعطل "فيس بوك"، والتي دامت لأكثر من ست ساعات في معظم أنحاء العالم.

وكتبت مارجريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، تغريدةً عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها: "تعطل فيس بوك أخبرنا بشيئين، أولهما نحتاج إلى بدائل وخيارات في سوق التكنولوجيا، ويجب ألا نعتمد على عدد قليل من اللاعبين الكبار، أيًا كانوا.. هذا هو الهدف".

وأضافت: "أنه في بعض الأحيان، لا يوجد شيء أفضل من التحدث مع بعضنا البعض.. فقط على الهاتف أو في وضع عدم الاتصال".

وكانت تطبيقات "فيس بوك"، بما في ذلك "واتساب" و"انستجرام" قد تعطلت في قطاعٍ واسعٍ من أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، يوم أمس الاثنين.

ودام تعطل تطبيقات فيس بوك لأكثر من ست ساعات، قبل أن تعود تدريجيًا في عددٍ من دول العالم.