شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الشعب المصرى والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر السادس من أكتوبر عام 1973.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اعتزازها بتضحيات الشعب المصري وقواته المسلحة في معركة استرداد الكرامة والشرف، التي قدم فيها المصريون الغالي والنفيس من أموالهم وأبنائهم وأنفسهم.

وتابعت: "إننا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إذ نحتفل بهذه الذكرى العزيزة، فإننا نؤكد ضرورة استلهام روح أكتوبر في بناء الجمهورية الجديدة، والعبور بمصر إلى المستقبل الذي يليق بمقدرات شعبها وقواته المسلحة".

وتقدمت التنسيقية بالتحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين روت دمائهم رمال سيناء الحبيبة، والذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن واستعادة كرامته، لتعيش أجيالنا مرفوعة الرأس بين الأمم، مشيرة إلى أن احتفال هذا العام يأتى في وقت تسابق فيه الدولة المصرية الزمن من أجل استكمال المشروع القومي لتنمية سيناء، ليتمتع المصريون بخيرات وطنهم وثرواته التي لا تنضب، ولتصبح سيناء قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، واختتمت بيانها قائلة:"عاشت مصر حرة أبية بشعبها وقواتها المسلحة".