شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية انتخابات لجان مجلس الشيوخ قبل إجرائها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأربعاء، إجراء انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها (14) لجنة برلمانية، وذلك بعد إعلان الكشوف النهائية.

وفي هذا الصدد نستعرض آلية إجراء انتخابات اللجان النوعية للشيوخ، في ضوء ما أقرته المادة (43) من اللائحة الداخلية للمجلس :

1 - تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

2- تقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس.

3 - تجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان النوعية

4- إذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

5- يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.