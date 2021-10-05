توتر ثم انتصار.. ماذا قالت الصحف المصرية يومي 5 و7 أكتوبر 1973؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أرّخت الصحف المصرية لفترة ما قبل حرب أكتوبر بساعات، حيث أوضحت الصحف الصادرة يومي 5 و6 أكتوبر- أي قبيل الحرب بساعات معدودة- تفاصيل حالة التوتر على الجبهة عسكريًا، والموقف الدولي المتأزم سياسيًا، بينما احتفت صحف 7 أكتوبر بالعبور والنصر.. ويستعرض الخليج 365 في التقرير التالي أبرز ما جاء بالصحف المصرية في ذلك الوقت.

الأهرام:

كان يرأس تحريرها في ذلك الوقت محمد حسنين هيكل، وجاء مانشيت يوم 5 أكتوبر 1973 كالتالي: "توتر حاد على الجبهة السورية يهدد بالانفجار في أي وقت".

وقالت أيضًا: "الحشد العسكري الإسرائيلي على الخطوط يتزايد بشكل خطير تحت مظلة مستمرة من الطيران فوق المنطقة كلها. والقوات السورية تعلن استعدادها لرد أي هجوم".

أما المانشيت الرئيسي للصفحة الأولى، يوم السادس من أكتوير كان نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية نصه: "سادت إسرائيل حالة من الارتباك لتوقف الراديو والتلفزيون وجميع أجهزة الإعلام عن إذاعة أية معلومات ابتداء من مغرب أمس حتى مساء اليوم السبت بمناسبة الاحتفال بيوم كيبور (الغفران) وهو أكبر الأعياد الدينية اليهودية.

في 7 أكتوبر غطت جريدة الأهرام نجاح الجيش في عبور القناة واقتحام خط بارليف، وكان المانشيت "قواتنا عبرت القناة واقتحمت خط بارليف"، معارك ليلية عنيفة بالدبابات في سيناء بعد نجاح عملية العبور الضخمة.

الجمهورية:

"النمسا تتحدى الإرهاب الأمريكي، ومستشار النمسا يكشف عملية فدائية كبرى كانت تستهدف ضرب معسكر المهاجرين اليهود" هكذا كان مانشيت جريدة الجمهورية في 5 أكتوبر 1973 وكان يرأس تحريرها مصطفى بهجت.

أما يوم الحرب 6 أكتوبر 1973، فنشرت "إسرائيل في ذهول"، كما كتبت أيضًا: "قرار زائيري بقطع العلاقات مع إسرائيل ينزل كالصاعقة على الحكومة الإسرائيلية التي لم تفق حتى الآن من ضربة فيينا"، و"إيبان يفقد أعصابه ويتهم الرئيس موبوتو بالخيانة وصحف إسرائيل تطالب الحكومة بتحديد حجم مساعداتها لإفريقيا".

ونشرت جريدة الجمهورية يوم 7 أكتوبر: "قواتنا تقاتل الآن فوق سيناء، قواتنا تصد عدوانًا إسرائيليًا ثم تقتحم القناة على طول المواجهة وترفع العلم المصري فوق الضفة الشرقية".

السادات ينتقل إلي قيادة القوات المسلحة ليكون علي اتصال دائم بسير المعركة، معارك شاملة برية وبحرية وجوية علي طول خطوط النار المصرية والسورية مع إسرائيل، الطيران المصري يقصف مواقع العدو ويسقط 11 طائرة والأسطول البحري يضرب قوات العدو علي الساحل الشمالي لسيناء، إسرائيل تعترف بالعبور المصير وتعلن : المدرعات المصرية تتدفق عبر جسرين علي القناة، القوات السورية ترد العدوان الإسرائيلي وتطارد العدو في الجولان وتحرر مواقع عديدة منها جبل الشيخ.

الأخبار:

نشرت الأخبار يوم 6 أكتوبر 73 مانشيتها بعنوان: "طوارئ في الفجر.. مصرع نائب مدير البوليس الإسرائيلي في غزة بقنبلة.. المقاومة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ الكاملة بعد التحركات الأخيرة للحشود الإسرائيلية".

نشرت جريدة الأخبار في 7 أكتوبر: "عبرنا القناة ورفعنا علم مصر.. إسرائيل تعترف بنجاح العبور المصري وتدفق المدرعات المصرية في سيناء.. استولت قواتنا على معظم الشاطئ الشرقي للقناة وتواصل القتال بنجاح، قواتنا البحرية تدمر الأهداف الهامة للعدو علي ساحل سيناء الشمالي، المقاتلات المصرية تضرب مواقع العدو وتتصدي لهجوم جوي كبير، القوات السورية تقتحم مواقع العدو وتحرر جبل الشيخ وعدة مراكز بالجولان".

في 8 أكتوبر نشرت الأخبار مانشيت بعنوان: "قواتنا تتقدم .. وتأسر.. وترد الهجوم المضاد".. ضباط وجنود من الأعداء استسلموا بدباباتهم وآخروم هربوا وتركوا معداتهم.. فشل العدو في ضرب المعابر وزاد تدفق قواتنا إلى سيناء.. خسرت إسرائيل 57 طائرة و92 دبابة وخسرنا 21 طائرة وعددا من الدبابات.. إسرائيل تعترف: القوات السورية تتقدم في الجولان.

المساء:

يوم 5 أكتوبر، نشرت صحيفة "المساء"، التي كانت تصدر عن دار التحرير وكان يرأس مجلس إدارتها مصطفى بهجت بدوي: "ديان يقول: إغلاق مركز شيناو كارثة لإسرائيل، حشود إسرائيلية على الجبهات السورية والأردنية واللبنانية والكونجرس يحدد سلطات الرئيس الأمريكي في إعلان الحرب".

وفي يوم السادس من أكتوبر نشرت: "إسرائيل تمهد لعدوان جديد على الدول العربية"، ونشرت أيضًا: "المصادر الإسرائيلية تعلن أن إسرائيل تمهد للعدوان بحملة دعائية واسعة حول وجود حشود عربية".

ونقلًا عن وكالات الأنباء، قالت الصحيفة: "الوكالات تقول إن المحاولة الإسرائيلية الجديدة لخلق التوتر ستؤدي إلى انفجار جديد وسورية تدعو إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة ومقاطعتها في كافة المجالات".

ونشرت جريدة المساء يوم 7 أكتوبر: "قواتنا تواصل تقدمها في سيناء"، القوات المصرية تتدفق عبر قناة السويس وتواصل تقدمها صباح اليوم والاشتباكات الأرضية والجوية مستمرة، تدمير 5 قطع بحرية للعدو و27 طائرة و60 دبابة و115 موقعًا حصينًا وأسر عدد من جنود العدو، والقوات السورية تواصل تقدمها في هضبة الجولان وتسقط 10 طائرات وتغرق 4 قطع بحرية".

أما الصحف الرياضية:

"الزمالك يتعادل مع الاتحاد بدون أهداف والأهلي يفوز على المنيا".. كان المانشيت الأبرز في صفحات الرياضة بالجرائد الصادرة يوم الحرب.