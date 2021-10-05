المؤبد لـ 4 أشخاص كونوا تشكيلاً عصابيًا لتجارة المخدرات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لـ 4 أشخاص كونوا تشكيلاً عصابيًا، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والشادو" وحيازة الأسلحة النارية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا بقيام أفراد تشكيل عصابي اتخذ من المنطقة الجبلية بمركز شرطة الخانكة وكرًا لهم لممارسة نشاطهم الإجرامي وترويج المواد المخدرة والسرقة بالإكراه واتباع أسلوب البلطجة إلى جانب تصريف المسروقات التي يجلبها لهم المتهمين بقضايا أخرى، والذين تبين أن منهم عنصرين ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية، هاربين من عدة أحكام صادرة ضدهم منذ أحداث "النهضة ورابعة ومسجد الفتح".

جرى تشكيل حملة أمنية مكبرة، ووفع تبادل إطلاق النار بين أفراد التشكيل العصابي وقوات الأمن، ما أسفر عن مصرع عنصرين من أفراد التشكيل، وتمكنت قوات الأمن من ضبط باقي أفراد التشكيل العصابي واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وجرى عرض المتهمين على النيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، والتجديد لهم في التوقيتات المحددة، وأدلى أفراد التشكيل العصابي بارتكاب الجرائم المقترنة من الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وأعمال البلطجة والسرقة بالإكراه وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن خلال عملية ضبطهم، وإحالتهم للمحاكمة وأصدر الحكم سالف الذكر.