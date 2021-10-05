شق رأسها بمطرقة.. ثلاثينية تروى تفاصيل اعتداء زوجها عليها بالشرقية​

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أصيبت سيدة في العقد الثالث من عمرها بعدة جروح قطعية في رأسها، استلزمت 25 غرزة، بعدما اعتدى عليها زوجها في الطريق العام بمطرقة انهال بها عليها.

"نجوى. إ. م" التي تبلغ من العمر 33 عامًا، قالت لمصراوي، إن زوجها دائم الاعتداء عليها، ما كان يرغمها على الإقامة بمنزل أبيها هربًا من الاعتداء.

قبل الواقعة، عادت "نجوى" إلى منزل الزوجية، رغبة في أن يستقر حال طفليها (12 عامًا - 9 سنوات) في كنف أبيهم، على حد قولها.

وفي يوم الحادث، ذهبت إلى السوق، وأثناء معاينتها لبضاعة تشتريها فوجئت بضربات مطرقة بيد زوجها سددها لرأسها فأسقطها مغشيًا عليها.

تجمعت الأهالي لصد الزوج وتمكنوا من إفلات المطرقة من يده، وتم نقل الزوجة إلى المستشفي العام بالزقازيق، وحجزت لتلقي العلاج الذي تطلب إجراء 25غرزة لعدة جروح برأسها.

طالبت الزوجة بالقصاص من زوجها، وقد حرر المحضر رقم 39519 جنح مركز الزقازيق بالحادث، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات مع الزوج عقب ألقاء القبض عليه.

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