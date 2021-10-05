التغريد خارج السرب.. البعض لم يشتكي من أعطال "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رنا الجميعي:

حوالي الساعة السادسة أدركت آية المرسي العُطل الذي تعرض له موقع الفيسبوك، لكنها لم تأبه كثيرًا، كان ذلك في موعد عودتها من العمل "وبصراحة مكنش فارق معايا طالما رجعت من الشغل"، لذا لم تنزعج من ذلك التوقف، وقررت فتح التلفاز في السابعة الموعد الذي اعتادت فيه مشاهدة مسلسل "رأفت الهجان".

وقد تعطلت خدمات شركة فيسبوك، والمالكة لتطبيقات (فيسبوك- واتس آب- انستجرام)، مما سبب ارتباك كبير حول العالم لمدة وصلت إلى ست ساعات.

كانت تجربة مُضحكة بالنسبة لآية، لأنها ما إن يسألها أحد أصدقائها عما كانت تفعله خلال تلك الساعات، كانت ترد ضاحكة "كنت نايمة"، فما إن أنهت الشابة مشاهدة مسلسلها المفضل قررت قضاء الوقت في النوم.

وترى آية أنها لربما كانت ستشعر بالقلق إذا حدث العُطل أثناء ساعات عملها "لأني بحتاجه في الشغل"، وكمحررة علمية تعلم جيدًا الارتياح الذي حدث لكثيرين من مُستخدمي الفيسبوك حينما تعطّل، وأشارت إلى ظاهرة تسمى "الفومو"، والتي تعني الخوف من عدم المعرفة، وهو شعور يتولد لدى البعض حينما يحس أنه قد فاته شيء "لكن لأن العالم كله متعطل فهو مرتاح عشان مش فايته حاجة".

وقد تكبّد العالم خسائر تُقدّر بمليار دولاء، جراء انقطاع خدمات فيسبوك وواتس آب وانستجرام، ويبلغ عدد مستخدميهم حوالي 3.5 مليار شخص، وفق تقديرات شركة "نت بلوكس" المعنية بمراقبة تعثر الإنترنت حول العالم.

ووفق الآلية نفسها التي اتبعتها شركة "نت بلوكس"، قُدّرت خسائر مصر وحدها بحوالي 53 مليون جنيه.

على الجانب الآخر كانت دكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، غارقة حتى أذنيها في العمل، "كنت في الجامعة وبنعمل اجتماعات وبنجهز مقررات الطلبة"، لم تنتبه بالأساس دكتورة هدى لذلك العُطل، ولم تعرف بما يحدث سوى حينما أخبرها ابنها.

لا تُحب دكتورة هدى استخدام الفيسبوك كثيرًا، فلم تنزعج أيضًا من ذلك العُطل، حيث ترى أن استخدام الناس للفيسبوك الشديد يُعطّلهم عن قضاء أوقاتهم فيما يُفيد، وتتحفظ كثيرًا عما ينشره رواد الفيسبوك من استعرض لحياتهم الشخصية "بحس إن خلاص مبقاش فيه حدود للخصوصية".

ولا ترى دكتورة هدى أن ذلك العُطل أضر كثيرًا "في الآخر دول سبع ساعات ورجع تاني".

كما أنها تعلم جيدًا الآثار السلبية من الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ضرر العيون وأمراض عضوية مثل انحناء الظهر.

وتُشير إلى أن التواصل الاجتماعي الحقيقي يكون عبر التواصل المباشر وجهًا لوجه "دا التواصل الحقيقي واللي بيقرب الناس من بعض"، وتنصح أيضًا مستخدمو الفيسبوك بوضع ميزانية للوقت وتقديرها بشكل جيد "عشان الناس تقدر تستفيد بوقتها بشكل حقيقي في أشياء مفيدة".