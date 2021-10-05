ضبط آلات لتصنيع الكبتاجون في البقاع

ضبطت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني، الثلاثاء، آلات لتصنيع حبوب الكبتاجون في عدد من المزارع بوادي البقاع، شرقي البلاد. وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي، إن دورية من مديرية المخابرات داهمت، أمس، عدة مزارع ومنزلين في بلدتي بوداي وحوش بردى في البقاع، ضبطت فيها آلات تستعمل في تصنيع حبوب الكبتاجون، بالإضافة إلى مواد مختلفة، وأوقفت مواطنا سوريا. وبحسب البيان، تم تسليم المضبوطات، ومباشرة التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.



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