أسعار النفط تصل لأعلى مستوى منذ تشرين الأول 2018.. فكم سجلت اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 21 ثانية

تجاوز سعر خام برنت اليوم الثلاثاء 83 دولارا للبرميل لأول مرة منذ تشرين الأول 2018.

وارتفع خام برنت بما يعادل 2.18 بالمئة إلى 83.06 دولارا للبرميل، فيما زاد خام “نايمكس” بما يعادل 2.40 بالمئة إلى 79.43 دولارا للبرميل.

وصعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوياتها، لتواصل المكاسب التي تحققت خلال الجلسة السابقة بعد أن أعلن كبار منتجي النفط في العالم قرارهم الإبقاء على كبح إمدادات الخام.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة “أوبك+”، أمس إنهم سيبقون على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي فحسب، متجاهلين دعوات من الولايات المتحدة والهند لرفع الإنتاج مع تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان بشكل متقطع، من جائحة فيروس كورونا.