إسرائيل: سنواصل عملياتنا العسكرية لتدمير قدرات إيران النووية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 7 دقائق

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، يوم الثلاثاء، إن قواته العسكرية تواصل العمليات لتدمير القدرات النووية الإيرانية، في أي زمان ومكان.

أفادت القناة “20” العبرية، مساء يوم الثلاثاء، بأن تصريحات كوخافي جاءت خلال حفل تسليم وتسلم قيادة هيئة الاستخبارات العسكرية “أمان”، التي أكد خلالها مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية لتدمير القدرات الإيرانية على الجبهات كافة، خاصة المشروع النووي الإيراني، على حد قوله.

وشدد كوخافي، على أن الجيش الإسرائيلي ملتزم تقديم رد عسكري قوي في الوقت المناسب ضد برنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن كل الأجهزة الاستخباراتية في بلاده تشترك في هذا الأمر، وأن إسرائيل تمتلك، مؤخرا، معلومات مهمة واستراتيجية جيدة، تمكنها في المستقبل من مواجهة النووي الإيراني.

وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي إن المهلة التي تحتاجها إيران نظريا للحصول على المواد المستخدمة في صنع قنبلة نووية “تراجعت من 12 شهرا إلى أشهر قليلة”، وهذا أمر “مقلق”.

وعلى الرغم من هذا القلق، ما زالت واشنطن تؤمن بقوة أن السبيل الدبلوماسي يبقى الأفضل لحل هذه المشكلة، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس” عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه.

وأكد المسؤول أن إسرائيل والولايات المتحدة لديهما التشخيص نفسه بأن البرنامج النووي الإيراني تجاوز الحدود كثيرا، معربا عن أمله “بالعودة سريعا” إلى طاولة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وكشف مسؤول أمريكي آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تعتزمان مشاركة معلومات استخبارية وإجراء تقييم لمدى تطور البرنامج النووي الإيراني، وأن إدارة الرئيس بايدن ستبلغ إسرائيل بالتزام الولايات المتحدة بالمسار الدبلوماسي مع إيران مع الاحتفاظ بخيارات أخرى.

وأضاف أن الخيارات الأخرى بشأن التعامل مع إيران ستُتخذ في حالة فشل المفاوضات. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية ق أعلنت أن طهران تتطلع لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى العظمى قبل مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بغية إحياء الاتفاق النووي.