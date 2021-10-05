السودان.. محاكمة قرينة البشير بتهمة الفساد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 58 دقيقة

أعلنت مصادر سودانية عن تحديد منتصف الشهر الجاري لمحاكمة وداد بابكر، قرينة الرئيس المعزول عمر البشير، في قضية اتهامها بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات، دون وجه حق، على ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وتواجه زوجة الرئيس المعزول تهماً على خلفية بلاغات مقدمة بشأن «مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996».

ونقلت وسائل إعلام سودانية اليوم (الثلاثاء)، عن المصادر قولها إن النيابة العامة أودعت على منضدة محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، ملف بلاغ زوجة المعزول (وداد) للنظر فيه.

وكشفت المصادر عن إحالة النيابة العامة لمحكمة الفساد كذلك ملف بلاغ زوجة الرئيس المعزول، إلى جانب بلاغين آخرين يتعلّقان باثنين من رموز النظام السابق، وهما وزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن (الفششوية)، على ذمة اتهامهما بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقوانين غسل الأموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تتعلّق بفساد مالي وتجاوزات إبان توليهما مناصب في العهد البائد.