حكومة اليمن تدعو المبعوث الأممي إلى تبني خطة شاملة للحل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

حث مسؤولون في الحكومة اليمنية، المبعوث الأممي الجديد لليمن، هانس غروندبرغ، إلى تبني خطة شاملة تركز على القضايا الجوهرية للصراع في اليمن

وأكد علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، خلال لقائه هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي لليمن، أول من أمس، في الرياض، أن الحرب التي تخوضها الشرعية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، دفاعية تنطلق من مبدأ التمسك بخيار السلام المبني على المرجعيات الثلاث والتعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية ومع مختلف مبادرات السلام، التي كان آخرها مبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وتطرق الأحمر، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى عدد من الممارسات التي ترتكبها ميليشيات الانقلاب الحوثية التي تكشف تعمدهم عرقلة كل مساعي السلام ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وتعميق أزمته الإنسانية، مشيراً إلى أن «في مقدمة التصعيد الحوثي، الاعتداءات المستمرة على المدن الآهلة بالسكان وفي مقدمتها مأرب المكتظة بثلاثة ملايين نازح، إلى جانب إطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسيّر على الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية ومنها ميناء المخا ومخازن المساعدات الإغاثية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديد الملاحة الدولية».

ولفت نائب الرئيس اليمني إلى أن الدور الدولي الضاغط لا يزال يُنظر إليه على أنه دون المستوى المأمول، مبيناً أن ضحايا الإرهاب الحوثي كانوا وما زالوا يعولون على دور دولي أكثر حزماً وجدية لإيقاف صلف وتعنت الميليشيات التي تتحكم إيران في قرارها.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بن دغر، رئيس مجلس الشورى اليمني، خلال لقائه المبعوث الأممي لليمن، أن الشرعية ما زالت ترى أن الوصول إلى حل عادل وشامل، لا يمكن بناؤه خارج إطار المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وحذر بن دغر من أن استخدام القوة، واستهداف المدنيين في مأرب، ومحاولات التقدم المصاحبة للعنف من قبل الميليشيات الحوثية لن تحقق للحوثيين سوى مكاسب صغيرة ومؤقتة، كما أنها تراكم تعقيدات جديدة في البحث عن حلول سلمية للأزمة، وتجعل طريق السلام محفوفاً بالمخاطر، على حد قوله.

وجدد رئيس مجلس الشورى ترحيب الشرعية بحوار وطني شامل بين ممثلي الشرعية من ناحية، وممثلي الانقلابيين الحوثيين من ناحية أخرى، يستند إلى مخرجات الحوار الوطني، وما انتهت إليه مفاوضات الكويت، مؤكداً دعم الشرعية لمبادرة السعودية، ودعم جهود الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الهادفة لدعوة الطرفين للجلوس إلى طاولة الحوار.