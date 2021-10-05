شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين البحرينيين السابق: لم نتأثر بتعطل السوشيال ميديا والعمل الصحفى المحترف لازال فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة الصحفية عهديه السيد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية السابقة، إنه خلال فترة انقطاع وسائل التواصل الاجتماعي، أدركنا أهمية هذه الوسائل في الإطلاع على شؤون العالم واراء الآخرين، في القضايا المختلفة على جميع الأصعدة، مضيفة:" ولكن حتى لو غابت هذه الوسائل لسبب أو آخر، فإنني شخصيا أدركت أن مبادئ الانسان، مواقفه وقناعاته ثابتة ولا تتغير بسبب ما ينشر في وسائل التواصل".

وأضافت عهدية السيد في تصريحات لها، أنه بل بالعكس عاد الجمهور إلى البحث عن الأخبار من وسائل بث الأخبار التقليدية خاصة وكالات الأخبار من خلال مواقع هذه الأخبار، مشيرة الى أنه كان هناك بدائل للتواصل مع الأهل والأصدقاء في الخارج عن طريق برامج أخرى.

وذكرت الكاتبة الصحفية عهديه السيد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية السابقة، أن الإنسان قادر على التكيف وأنه اذا كان الوضع قد استمر كنا جميعا ذهبنا للبرامج البديلة، متابعة:" ولكنني كصحفية مؤمنة بالمصادر التقليدية للأخبار لم اتأثر وهذا ليس بتقليل من عمل وسائل التواصل بل إيمانا مني بأن العمل الصحفي المحترف لازال في القمة كمصدر" .