شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تعلن انطلاق برنامج تدريب أعضاء مجلس الدولة الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن انطلاق برنامج تدريب أعضاء مجلس الدولة الجدد من دفعتي 2016 – 2017 ، إيمانًا منها بالدور الوطني لمجلس الدولة المصري، وتكليلاً للتعاون المشترك بين الأكاديمية والمجلس لتعزيز قدرات الكوادر القضائية.

وأضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها شرُفت بحضور المستشار طه كرسوع أمين عام مجلس الدولة و المستشار خالد العتريس رئيس مركز الدراسات و البحوث القضائية بمجلس الدولة للقاء المتدربين في أول أيام البرنامج التدريبي و تبادل الحديث معهم في العديد من النقاط المتعلقة بعملهم في المستقبل وأهمية البرنامج التدريبي المعقود لهم بالأكاديمية..

جدير بالذكر أن البرنامج مصمم لتقديم تجربة متكاملة لتطوير شخصية المتدرب وصقل المهارات و المعارف المختلفة لإعداد رجل دولة من طراز فريد، كذلك يتضمن البرنامج حضور العديد من الندوات والأنشطة الثقافية والزيارات الميدانية خلال فترة التدريب.







































