شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اتصالات النواب" يطمئن المصريين على بياناتهم بعد عطل فيس بوك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، شركة "فيسبوك"، عن تفاصيل متابعته مع الجهاز القومى للاتصالات لتطورات العطل المفاجئ الذى حدث بخدمات شركة "فيس بوك"، وما تم بشأن العطل، والذى حمل بعض الطمأنينة، للمستخدمين حول سلامة بيانات المستخدمين وعدم تعرضها للسرقة نهائيا.
وقال بدوى إنه لم يتم رصد أى سرقة لبيانات المستخدمين خلال فترة العطل، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي للاتصالات شكل على الفور مجموعة عمل من المتخصصين لمتابعة الأمر على مدار الساعة، مضيفًا أن الجهاز رصد المؤشرات المبدئية لتقييم تأثير العطل على خدمات الإنترنت في مصر، والتي كان من أهمها استمرار العطل في السوق المصري بالتطبيقات الرئيسية لشركة فيسبوك (فيسبوك – واتس اب – فيسبوك مسنجر – انستجرام) لمدة ست ساعات ونصف (من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا)، وبدأت الخدمة بعد ذلك في العودة بشكل تدريجى.
وأشار بدوى إلى أنه تلاحظ خلال ساعات انقطاع الخدمة تضاعف حجم الحركة على تطبيقات المحادثات الفورية المثيلة من خمس إلى ثماني أضعاف، وتضاعف حجم الحركة على تطبيقات الاتصالات الصوتية المثيلة من ثلاث إلى أربع أضعاف، وذلك نتيجة توجه المشتركين لاستخدام تطبيقات مماثلة لتطبيقات شركة فيسبوك.
وأكد بدوى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يقوم بالمتابعة الدورية لآخر المستجدات بشكل لحظي، وذلك لحين صدور التقرير النهائي من شركة فيسبوك.
وأوضح بدوى أن ما حدث هو عطل فني في السيرفرات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتابع لحظيا مع "القومي للاتصالات" لحين صدور التقرير النهائى.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المصريين إلى توخي الحذر في نشر كل ما يتعلق بحياتهم الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي.
وكانت شركة "فيس بوك" قد أعلنت عودة تطبيقاتها وخدماتها عبر الانترنت الآن، موضحة أن الخدمات عبر الإنترنت قد تستغرق بعض الوقت للوصول للعودة بنسبة 100%.
وقد تعطلت خدمات فيس بوك وواتس آب وانستجرام عمالقة الوسائط الاجتماعية الثلاثة، المملوكة لشركة فيس بوك، لساعات، ما أدى إلى إيقاف تشغيل المواقع للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم لعدة ساعات قبل بدء عودة جزئية للخدمات، الأمر الذى أدى لخسائر قدرت بالمليارات كما تراجعت قيمة أسهم شركة فيس بوك بنسبة تزيد على 5% بعد تعطل خدماتها.