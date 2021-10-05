رئيس "اتصالات النواب" يطمئن المصريين على بياناتهم بعد عطل فيس بوك.. اعرف التفاصيل

وقال بدوى إنه لم يتم رصد أى سرقة لبيانات المستخدمين خلال فترة العطل، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي للاتصالات شكل على الفور مجموعة عمل من المتخصصين لمتابعة الأمر على مدار الساعة، مضيفًا أن الجهاز رصد المؤشرات المبدئية لتقييم تأثير العطل على خدمات الإنترنت في مصر، والتي كان من أهمها استمرار العطل في السوق المصري بالتطبيقات الرئيسية لشركة فيسبوك (فيسبوك – واتس اب – فيسبوك مسنجر – انستجرام) لمدة ست ساعات ونصف (من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا)، وبدأت الخدمة بعد ذلك في العودة بشكل تدريجى.

وأشار بدوى إلى أنه تلاحظ خلال ساعات انقطاع الخدمة تضاعف حجم الحركة على تطبيقات المحادثات الفورية المثيلة من خمس إلى ثماني أضعاف، وتضاعف حجم الحركة على تطبيقات الاتصالات الصوتية المثيلة من ثلاث إلى أربع أضعاف، وذلك نتيجة توجه المشتركين لاستخدام تطبيقات مماثلة لتطبيقات شركة فيسبوك.