ولي عهد أبوظبي يجري اتصالاً هاتفياً مع سلطان عمان

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.. اطمأن خلاله على الأوضاع في سلطنة عمان في ضوء الحالة المدارية "شاهين" التي تمر بها البلاد منذ أيام.



و عبر خلال الاتصال عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع سلطنة عمان الشقيقة، حكومة وشعبا ووقوفها إلى جانبها في مواجهة تداعيات هذه الحالة.

و قدم خالص تعازيه ومواساته إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد في ضحايا العاصفة، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمفقودين .. داعيا الله أن يحفظ السلطنة و شعبها الشقيق من كل مكروه.

من جانبه شكر السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على مبادرته الطيبة وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه سلطنة عمان وشعبها.