بالارقام.. روسيا تسجل حصيلة الوفيات الأكبر منذ بدء جائحة كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

سجلت روسيا، الثلاثاء، 895 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في حصيلة يومية هي الأكبر منذ بدء الجائحة.



وأعلن فريق العمل الحكومي لمكافحة الفيروس تسجيل 25110 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ودعا الكرملين يوم الإثنين الشعب الروسي إلى الإقبال على التطعيم قائلا إنه السبيل الوحيد لوقف انتشار الفيروس.

وتدرس السلطات إعادة فرض القيود الصحية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق، أن الكرملين يرصد اتجاهًا تصاعديًا في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" في روسيا، مشيرًا إلى أن الوضع يتطلب اهتمامًا وثيقًا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية : "نرى أن الأرقام ترتفع. ولسوء الحظ، نلاحظ اتجاهًا آخر نحو زيادة حالات كوفيد-19".