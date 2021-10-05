دولة الإمارات تقديم 44793 جرعة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية تقديم 44,793 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20,273,265 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 204.98 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس .