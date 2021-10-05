الرئيس الموريتاني يبدي استعداد بلاده للعب دور الوساطة في الأزمة بين الجزائر والمغرب

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

أبدى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، استعداد بلاده للعب دور الوساطة في الأزمة بين الجزائر والمغرب إذا طلب منها الطرفان ذلك، مؤكدا أن بلاده تربطها علاقات جيدة للغاية مع كلا البلدين.



وقال الغزواني في حوار للصحيفة الفرنسية "لوبينيون": "لا نعتقد أنه هناك نية أو مؤشرات نحو المزيد من التصعيد ولا نريد ذلك"، محذرا من أن الوضع ستكون له آثار سلبية على الاندماج المغاربي، الذي يعاني أصلا جراء الأزمة الليبية.

وأضاف الرئيس الموريتاني: "يجب أن نعتمد على حكمة هذين البلدين الشقيقين، اللذين تربطنا بهما علاقات طيبة للغاية، نحن مستعدون، إذا طلبوا منا، أن نلعب دورًا مسهلا.. ".

وكانت الجزائر، أعلنت يوم 22 سبتمبر الماضي، الإغلاق الفوري لمجالها الجوي مع المملكة المغربية.

وأشارت الرئاسة الجزائرية، في بيان أنها قررت إغلاق مجالها الجوي أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وتلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي.

كما أعلنت الجزائر، في وقت سابق، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، متهمة المغرب بتنفيذ ما وصفته بـ"الأعمال الدنيئة" ضدها.

وتشهد العلاقات بين الجزائر والمغرب توترا منذ عقود، حيث تدعم الجزائر "جبهة البوليساريو" المسلحة التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب وهي منطقة تعتبرها الرباط ضمن أراضيها.