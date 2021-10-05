اتفاق لدعم الاقتصاد الرقمي في العراق

وقالت الشركة في بيان، إن "الاتفاق الذي وقعه المدير المفوض لشركة العرب للدفع الإلكتروني حيدر العبيدي والمدير المفوض لمصرف كردستان الدولي الاسلامي خولة طالب الاسدي ياتي بهدف الى تحقيق تكامل بالاداء ينهض بواقع الخدمات الالكترونية الشاملة لايصالها الى المستفيد باقصر الطرق من المواطنين والشركات"، مشيرة الى أن "هذا يأتي متناغما مع تطلعات واهداف البنك المركزي العراقي بتطبيق مبدأ التحول الرقمي في التعاملات النقدية الالكترونية، وخدمة الاقتصاد الرقمي الذي بات البلد في مراحله الاولى".واشار البيان الى ان "شركة العرب للدفع الالكتروني تمتلك فريقا متخصصا يتابع كل تحديث في الخدمات يشهده الدفع الالكتروني عالميا، وتعمل على تبنيه محليا لخدمة البلد ولتكون في المقدمة دائما".

ولفت البيان الى ان "شركة العرب للدفع الالكتروني نجحت بتصنيفها كأفضل شركة في تقديم الخدمات الإلكترونية في العراق، إذ تعمل على بناء استراتيجية طموحة لنشر خدمات الدفع الالكتروني في العراق، والتي بات يتفاعل معها المواطن بشكل كبير".