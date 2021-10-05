النفط الوطنية شريك 'توتال' في مشروعها العملاق بالبصرة

وقال المكتب الاعلامي لوزارة لبنفط في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس الوزراء في جلسته اليوم وافق على مجموعة من القرارات المهمة التي تدعم جهود الوزارة والنفط الوطنية في تنفيذ خططهما لتعظيم الانتاج الوطني من النفط والغاز ، وتحقيق الايرادات المالية التي تدعم الموازنة العامة و الاقتصاد الوطني".في السياق، اوضح وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ان "مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على قيام شركة النفط الوطنية بالدخول كشريك ممول مع شركة توتال العالمية في مشروعها العملاق بالبصرة ، وتهدف هذه الخطوة الى توسيع النشاط التجاري والمالي للشركة بهدف تحقيق مردود اقتصادي وبناء شراكات رصينة مع الشركات العالمية المعروفة ".

واشار وزير النفط الى "موافقة مجلس الوزراء على دعم قيام شركة النفط الوطنية بممارسة" النشاط التجاري " والذي يهدف الى تعظيم الايرادات والعوائد المالية للشركة وللموازنة العامة" .



واضاف اسماعيل ان "مجلس الوزراء قد قرر ايضا المصادقة على قرارات واجراءات شركة النفط الوطنية بتعظيم قدرات العراق لانتاج النفط والغاز" .