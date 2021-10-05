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ميسان.. القبض على عدد من المتهمين بتجارة المخدرات

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 7 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها القت القبض على سبعة من متاجري ومتعاطي المخدرات، وضبطت بحوزتهم ‏مادة الكريستال المخدرة، وأدوات تستخدم للتعاطي ".‏

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادتين ‌‏(28 و 32 مخدرات) لينالوا جزاءهم العادل".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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