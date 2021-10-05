انت الان تتابع خبر ميسان.. القبض على عدد من المتهمين بتجارة المخدرات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 7 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها القت القبض على سبعة من متاجري ومتعاطي المخدرات، وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، وأدوات تستخدم للتعاطي ".
وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادتين (28 و 32 مخدرات) لينالوا جزاءهم العادل".
وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادتين (28 و 32 مخدرات) لينالوا جزاءهم العادل".