ميسان.. القبض على عدد من المتهمين بتجارة المخدرات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها القت القبض على سبعة من متاجري ومتعاطي المخدرات، وضبطت بحوزتهم ‏مادة الكريستال المخدرة، وأدوات تستخدم للتعاطي ".‏

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادتين ‌‏(28 و 32 مخدرات) لينالوا جزاءهم العادل".

