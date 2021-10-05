شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 682 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، تسجيل 682 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1164 شخصًا، وتسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 324 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة حالتي وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 343 ألفًا و240 شخصًا، بينهم 73 ألفًا و506 حالات نشطة، ووفاة 4710 شخصًا.