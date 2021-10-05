ولي عهد أبوظبي في اليوم العالمي للمعلمين: يضيئون طريقنا نحو المستقبل

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تحية تقدير للمعلمين في يومهم العالمي.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على تويتر: "تحية تقدير إلى معلمينا وكل من تلقينا العلم على أيديهم.. يحملون أنبل رسالة، ويضيئون بالعلم والمعرفة طريقنا نحو المستقبل.. فلهم وللمعلمين في العالم الشكر بمناسبة يومهم العالمي".

ويحتفل العالم باليوم العالمي للمعلمين في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وهي مناسبة تهدف إلى الاحتفاء بالمعلمين ولفت الانتباه إلى أوضاعهم، والظروف التي يعملون فيها في ظلال انتشار فيروس كورونا حول العالم، فالمعلمون هم أهم الموارد التعليمية إذ لا يمكن توفير التعليم الجيد دونهم.

وينظم اليوم العالمي للمعلمين منذ عام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية يونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.

وتضع هذه التوصية مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم وتدريبهم، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.

واعتمدت توصية يونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي عام 1997 لتكمل توصية عام 1966 الخاصة بأوضاع هيئات التدريس والبحوث في التعليم العالي.