تحمل 2,049 سلة غذائية.. عبور 11 شاحنة مقدمة من “سلمان للإغاثة” منفذ الوديعة متوجهة لليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - واس:

عبرت 11 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 8 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2021م تحمل على متنها 2,049 سلة غذائية تزن 300 طن و439 كيلوغرامًا و3,000 كرتون تمر، متوجهة لمحافظات حجة، وشبوة، وعدن ، ومأرب ، والمهرة.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.