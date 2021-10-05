العراق يقبض على مسؤول حفر الخنادق والسواتر بتنظيم داعش بمحافظة الأنبار

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

نجحت الاستخبارات العراقية في القبض على مسؤول حفر الخنادق والسواتر بتنظيم داعش في محافظة الأنبار.



ضربة أمنية عراقية جديدة جاءت بعد 4 أيام من اعتقال 25 إرهابيا ينتمون إلى صفوف تنظيم داعش في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وتزامن القبض على "مسؤول حفر الخنادق" مع إعلان رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبدالغني الأسدي من الأنبار، أن تنظيم داعش "انتهى ولن يعود مرة أخرى".

وقال الأسدي، خلال زيارته لمحافظة الأنبار ولقائه بالقادة الأمنيين وشيوخ العشائر: "لدينا تعاون مشترك وعالي المستوى مع كافة الأجهزة الأمنية والاستخبارية في المحافظة".

وتابع: "نؤكد لأهالي الأنبار أن مدينتهم آمنة ومطمئنة وستبقى الأنبار الصخرة التي تتهشم عليها الأفكار والأعمال التخريبية".

وأضاف أن "جهاز الأمن الوطني في الأنبار لديه أهداف وعمليات نوعية أسهمت في تحقيق الاستقرار ويجب علينا مضاعفة الجهود للحفاظ على ما تحقق وتنسيق الجهود الأمنية مع الحكومة المحلية والقطعات الأمنية لتأمين يوم الانتخابات".

وشدد الأسدي على ضرورة تأمين وصول المواطن إلى مراكز الاقتراع وحماية العملية الانتخابية يوم الأحد المقبل.