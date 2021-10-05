شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدأ تصوير أول فيلم سينمائي في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق طاقم روسي مؤلف من رائدي فضاء ومخرج سينمائي وممثلة إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الثلاثاء لتصوير أول فيلم في الفضاء، في أحدث تطور في المنافسة بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء والممتدة على مدى عقود.

ومن المقرر أن ترسو المركبة الفضائية سويوز إم.إس-19 في الساعة 1212 بتوقيت جرينتش في المحطة التي تدور حول الأرض على ارتفاع حوالي354 كيلومترا.

وقدمت وسائل الإعلام الحكومية الروسية تغطية شاملة في الفترة السابقة لانطلاق المركبة مع عرض لعد تنازلي على شاشة القناة الأولى، بينما يشير مقدمو الأخبار إلى هذا الحدث باعتباره إنجازا روسيا مهما يراقبه العالم عن كثب.

وتهدف هذه البعثة الروسية إلى الوصول إلى الفضاء قبل مشروع هوليوود الذي أعلنه الممثل توم كروز في وقت سابق من هذا العام بالتعاون مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وسبيس إكس.