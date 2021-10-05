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صلاح ورونالدو.. صراع محتدم على جائزة 'مهمة'

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-05 | 14:36

صلاح ورونالدو.. صراع محتدم على جائزة

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دخل المصري محمد صلاح، جناح ، في منافسة مع ، نجم مانشستر يونايتد، على جائزة جديدة هذا الموسم.
وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في إنجلترا خلال شهر سبتمبر/ أيلول، والتي ضمت كل من:

محمد صلاح (ليفربول) - كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) - أنطونيو روديجر () - إسماعيلا سار (واتفورد) - إيفان توني (برينتفورد) - ميكائيل أنطونيو (وست هام يونايتد).


يذكر أن رابطة البريميرليج، أعلنت منذ عدة أيام أن صلاح ورونالدو ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في عن شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم.

يذكر أن تشيلسي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ16 نقطة، ويليه ليفربول في الوصافة بـ15 نقطة، ثم قطبي مانشستر في المركزين الثالث والرابع بـ14 نقطة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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