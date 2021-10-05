صلاح ورونالدو.. صراع محتدم على جائزة 'مهمة'

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في إنجلترا خلال شهر سبتمبر/ أيلول، والتي ضمت كل من:

محمد صلاح (ليفربول) - كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) - أنطونيو روديجر (تشيلسي) - إسماعيلا سار (واتفورد) - إيفان توني (برينتفورد) - ميكائيل أنطونيو (وست هام يونايتد).



يذكر أن رابطة البريميرليج، أعلنت منذ عدة أيام أن صلاح ورونالدو ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم.

يذكر أن تشيلسي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ16 نقطة، ويليه ليفربول في الوصافة بـ15 نقطة، ثم قطبي مانشستر في المركزين الثالث والرابع بـ14 نقطة.

