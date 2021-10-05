الحكومة تؤكد: إجراءات أمنية مكثفة لمنع التدخل بالانتخابات

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، وفق بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، "زرنا يوم أمس مفوضية الانتخابات وتم إجراء المحاكاة الخامسة، وهي المرة الأولى التي تجرى بها محاكاة بهذا العدد قبل الانتخابات، وكانت تجربة ناجحة"، مشيراً إلى "توفير جميع المتطلبات للمفوضية، وقيادة العمليات المشتركة؛ من أجل القيام بمهامهم في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة".وفيما كرر، دعوة المشاركة الواسعة في الانتخابات لجميع المواطنين، اثنى رئيس الوزراء على "موقف المرجعية العليا، وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة، ونؤكد أنه لا خيار لنا لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع".

ودعا، جميع الجهات السياسية إلى "الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين، ونؤكد بأننا سنقف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين".

وشدد الكاظمي، على "الوزراء الاستمرار بالعمل بالوتيرة نفسها، وللحظة الأخيرة من عمر الحكومة؛ لتقديم الخدمة للمواطنين".

