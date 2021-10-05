القبض على عاملين سرقا 26 سبيكة ذهبية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عاملين بمحل ذهب؛ لاستيلائهما على 26 سبيكة ذهبية وزنت 26 كيلو جرام بالجمالية.

تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا مفاده ضرر مالك محل مشغولات ذهبية بدائرة القـسـم) مـن عاملين بالمحـل، لقيامهما بالاستيلاء على (٢٦ سبيكة ذهبيـة وزنت ٢٦ كيلو جرام من إجمالي عدد ٥٢ سبيكة قاما باستلامها من مصنع) لتسليمهم لشريكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى قيام أحد المتهمَين بالاستعانة بشقيقه لمعاونته على الاختباء واخفاء المسروقات، وأمكن التوصل إلى اختبائهما بإحدى الشقق السكنية ملك أحد أصدقائهما بمنطقة سرياقوس بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمحل ملك المجني عليه وقيامه باستلام كميات كبيرة من السبائك الذهبية بقصد توصيلها لشركاء المجني عليه اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها.

وتمكن من الاستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية– ملكه"، وعقب ذلك استعان بشقيقه المتهم الثاني لإخفاء المسروقات، وتم بارشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأقرا بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.