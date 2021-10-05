لصرف أرباح العمال.. "العامة للكيماويات" تناشد الحكومة بلحل مشكلة 9 شركات أدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طالبت النقابة العامة للكيماويات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ورئيس مجلس النواب حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ورئيس الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور أحمد حجازي، وأشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، بسرعة التدخل لحل أزمة الأرباح الخاصة بما يقرب من 25 ألف عامل في 9 شركات أدوية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وبحسب بيان اليوم، تمثلت الشركات في: "الأسكندرية للأدوية، وسيد للأدوية، وممفيس للأدوية، والنصر للكيماويات الدوائية، والقاهرة للأدوية، والعربية للأدوية، والنيل للأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية، والعبوات والمستلزمات الطبية"، وصرفها للعمال الذين بذلوا كل الجهد لمضاعفة الإنتاج في ظل ظروف كورونا الصعبة، وذلك بما لا يقل عن ما تم صرفه العام الماضي "2020".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته النقابة العامة برئاسة كيمائي عماد حمدي، أمس الإثنين بمقر النقابة العامة بالقاهرة بحضور رؤساء اللجان النقابية في شركات الأدوية.

وقال بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، حول تفاصيل الاجتماع إن النقابة العامة أعدت مذكرة رسمية أرسلتها إلى كافة المسؤولين المعنيين بهذا الملف أكدت خلالها على 3 نقاط رئيسية وهي: مطالبة المسؤولين بسرعة حل تلك الأزمة حفاظاً على الإستقرار داخل مواقع العمل داخل تلك الشركات الإستراتيجية، موضحة أن هذه الشركات حقق معظمها أرباحاً، وكشفت قوائمها المالية عن حالة استقرار مالي، وأن الشركات التي حققت بعض الخسائر، فإن السبب يعود إلى عدم توافر مواد خام ،وأكدت النقابة على أن مطلب صرف الأرباح للعمال مطلب عاجل ومهم ومشروع، وتنفيذه سوف يحقق الاستقرار ويتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو دعم الصناعة الوطنية، وخاصة في تلك الصناعة الوطنية والاستراتيجية والتي صناعة "أمن قومي"، حيث يوليها الرئيس اهتماما خاصا، والحفاظ على حقوق العمال المشروعة.

وناشد المجتمعون، رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، بسرعة إعداد خطة عاجلة ومحددة الملامح والتوقيتات من أجل تطوير شركتي النصر للكيماويات الدوائية بأبي زعبل، وشركة العبوات والمستلزمات الدوائية بالعاشر من رمضان، موضحين أن هاتين الشركتين طرح لهما خطة سابقة للتطوير بإعتبارهما المنفذ الرئيسي لتصنيع الخامات.

وفي نفس السياق دعا المجتمعون جميع العمال في تلك الشركات إلى مواصلة العمل والإنتاج بأقصى طاقة لهم، وأن يستمروا في هذه المهمة حتى لا تتوقف ماكينة واحدة في تلك الصناعة الإستراتيجية، استكمالاً لدورهم الوطني والتاريخي والإنتاجي لدعم بلدهم والوقوف بجانبها ومساندتها لمواجهة التحديات، وأنه في الوقت نفسه فإن "النقابة العامة" تؤكد على وعودها بأنها لن تتوقف عن بذل كل الجهود و التفاوض من أجل حل تلك الأزمة، والمتمثلة في المطالب المشروعة للعاملين في اقرب وقت ممكن، وذلك استمراراً لدورها.