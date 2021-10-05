رئيس الأسقفية مهنئًا بذكرى أكتوبر: روح النصر تقودنا حربًا وسلمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وجموع المصريين بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال رئيس الأساقفة في بيان له اليوم الثلاثاء إن حرب أكتوبر المجيدة اثبتت قدرة الإنسان المصري على تخطي الصعاب والعقبات متسلحًا بالوطنية والإيمان والعمل.

وأكد رئيس الأساقفة إن الجيش المصري رغم مرور كل تلك السنوات مازال يتمتع بروح نصر أكتوبر التي تقود البلاد حتى اليوم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فلم تتوقف القوات المسلحة عن دعم مصر سواء في الحرب أو السلام.

وصلى رئيس الأساقفة أن تستمر روح نصر أكتوبر في قيادة البلاد في كافة المجالات السلمية والعسكرية إذ تعكس المعدن الأصيل للإنسان المصري.