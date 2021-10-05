القوى العاملة: إعادة صرف 9566 جنيها متجمد ومعاش ورثة عامل توفي بالأردن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، نجح في إعادة صرف المعاش الشهري والمتجمد لورثة عامل مصري توفي بالأردن.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بإجمالي 602 دولار أي ما يعادل 9 آلاف و566 جنيها مصريا تقريبا.

وكان الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة إعادة صرف المعاش الشهري والمتجمد من المعاش للمستحقين من ورثة المواطن المصري المتوفى بالأردن"علي .ش.ر" ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولا بأول.

وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه تم الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفي"علي .ش.ر"، وإنهاء كافة الإجراءات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وتتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات الورثة بحصول الأرملة "فاطمة.خ.م"، على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي بقيمة 151 دولار شهريا، ما يعادل 2513 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد بإجمالي 451 دولار 7 آلاف و 53 جنيها تقريبا، وبذلك يصل إجمالي ما حصلت عليه الأرملة ما يعادل 9 آلاف و566 جنيها مصريا تقريبا.