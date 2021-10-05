موظفة سابقة في فيسبوك تفضح أسرارا صادمة.. ماذا قالت عن زوكربيرغ؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

شنت مديرة سابقة في ”فيسبوك“ هجوما حادا على مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي مارك زوكيربيرغ، وذلك بالتزامن مع ما واجهته منصة فيسبوك من تعطل لساعات، شمل أيضا ”واتس آب“ و“إنستغرام“.

وقالت المديرة السابقة للمنتجات في وحدة النزاهة المدنية بشركة فيسبوك، فرانسيس هاوغين، إن ”المآخذ الكبيرة“ التي طالت فيسبوك في قضايا النزاهة والشفافية سببها مارك زوكربيرغ.

جاء ذلك في مقابلة لها مساء الاثنين ضمن برنامج ”ستون دقيقة“ على شبكة ”سي بي أس نيوز“، سلطت الضوء عليها شبكة ”سي أن أن“ ومواقع إخبارية رئيسية أخرى.

وكانت هاوغين قبل ذلك قد سلمت الكونغرس وثائق احتفظت بها لدى خروجها من العمل في ”فيسبوك“، وعرضت بعضها في مقابلة مع صحيفة ”وول ستريت جورنال“، وتتفق معظمها على توصيف مشكلة فيسبوك في أنها تكمن بشخص مؤسسها ومديرها زوركربيرغ الذي تقول إنها تقدره كثيرا وتتعاطف معه.

وأرجعت هاوغين أسباب ما تواجهه فيسبوك من مشاكل عديدة، إلى زوكربيرغ نفسه، وذلك لـ“رفضه مبدأ الاختيارات“.

وأضافت: ”هو وحده الذي حدد النغمة واتخذ الخيارات. يمارس سيطرة كاملة تقريبا على فيسبوك. إذا كان يعتقد أن شيئا ما كان خاطئا، فإنه وحده الذي يمكن أن يغيره ولا يوجد شيء يمكن لأي شخص فعله“.

وتابعت: ”زوكربيرغ يرى فيسبوك كقوة إيثارية من أجل الخير في العالم، ويعتقد أن صافي فوائده يفوق بكثير أي مشاكل يخلقها“.

واعتبرت أن ”علة فيسبوك تكمن في خوارزمياتها التي لا يريد زوكربيرغ تغييرها حتى لا ينعكس ذلك سلبا على عوائدها الإعلانية“.

وأضافت هاوغين لمراسل 60 دقيقة سكوت بيلي: ”أدرك فيسبوك أنهم إذا قاموا بتغيير الخوارزمية لتكون أكثر أمانا، فسوف يقضي الناس وقتا أقل على الموقع، وسينقرون على إعلانات أقل، وستجني شركة فيسبوك أموالا أقل“.

واختتمت هاوغين حديثها بالقول إن ”أكبر مشكلة تواجه فيسبوك هي مؤسسها ومديرها التنفيذي، مارك زوكربيرغ“.

وكانت شركة فيسبوك أعلنت في بيان عودة خدماتها إلى العمل، أن سبب المشكلة التي حدثت، الاثنين، هو تغييرات في إعدادات أجهزة التوجيه (الراوتر).