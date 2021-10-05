بعد شهور من التأخير.. أفغانستان تبدأ في إصدار جوازات السفر مرة أخرى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلن عالم غول حقاني، القائم بأعمال رئيس مكتب الجوازات في أفغانستان، أن “البلاد ستبدأ في إصدار جوازات السفر لمواطنيها مرة أخرى اليوم الثلاثاء”، بعد أشهر من التأخير.

وأفاد حقاني للصحفيين في كابل، بأنهم سيصدرون ما بين 5000 و6000 جواز سفر يوميا، لافتا إلى أنه سيتم توظيف النساء للتعامل مع وثائق المواطنات.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأفغان ، بمن فيهم أولئك الذين يحاولون الفرار من البلاد، واجهوا إعاقة سفرهم بسبب التأخير في إصدار جوازات السفر، إذ أن هذه العملية كانت قد بدأت بالفعل في التباطؤ قبل أن تسيطر حركة “طالبان” على البلاد في أغسطس الماضي.