شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يتضامن مع سلطنة عمان في ضحايا «شاهين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب البرلمان العربي عن تضامنه الكامل مع سلطنة عمان في هذه الظروف الحرجة جراء إعصار "شاهين" الذي ضرب ولايات عدة بالسلطنة.

وثمّن البرلمان في بيان له اليوم، التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطنة للتخفيف من حدة هذه الأزمة وتأثيراتها المختلفة، معبّرًا عن التعازي والمواساة لسلطنة عُمان قيادة وبرلمانًا وحكومة وشعبًا في ضحايا الإعصار، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ سلطنة عمان وأهلها من كل سوء.