انت الان تتابع خبر العمليات المشتركة تكشف عن آخر المستجدات الامنية الخاصة بيوم الاقتراع (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدّث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي في حديث لـ السومرية، إن "اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات باشرت بالاشراف على توزيع القطعات وفتح الاطواق الامنية".

وتابع، "ايضا باشرت اللجنة بملاحظة المخازن الخاصة بخزن صناديق الاقتراع ونقل المواد الخاصة بيوم الاقتراع من احبار واجهزة"، مؤكدا انها "خاضعة لحماية مشددة".



وأضاف الخفاجي، ان "اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أجرت عدة اتصالات مع المفوضية والقوات الامنية للوقف على اخر المستجدات".

واشار الى "توزيع القطعات ونشرها واحاطتها لمراكز الانتخاب"، لافتا الى انه "تم تهيئة عجلات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة النقل من والى مراكز الاقتراع".