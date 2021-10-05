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العثور على 14 صاروخ نمساوي في بغداد (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط 14 صاروخاً نمساوياً جنوب شرق العاصمة بغداد.

وقالت الاتحادية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والمتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية، تمكن اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من ضبط 14 صاروخاً نمساوياً في منطقة جابر الانصاري جنوب شرق بغداد".

 

واضافت، "تم رفع جميع المواد والتعامل معها اصولياً من قبل مفارز الجهد الهندسي".


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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