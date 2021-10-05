شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: توجه لبيع أملاك الدولة لإطفاء خسائر المصارف وإعادة أموال المودعين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعقد جمعية المصارف اللبنانية وجمعية تجار بيروت، اجتماعات لتوحيد الموقف في معركة “توزيع الخسائر”، تحت عنوان “تحمّل الدولة مسؤولياتها”.

ووفقاً لموقع لبنان24، فإن الجمعيتين تعملان على اعتماد خيار بيع الأصول والأملاك العامة لإطفاء خسائر المصارف ومصرف لبنان، عوضاً عن تحمّل أصحاب المصارف والمساهمين فيها نصيبهم من المسؤولية من الانهيار، وذلك بهدف إعادة أموال المودعين.

من جانبه قال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس : “نحن وجمعية المصارف حالٌ واحد، وننتمي إلى الهيئات الاقتصادية، ونتبنى موقف المصارف بأنه لا مجال لدفع الودائع إذا لم تتحمّل الدولة مسؤولياتها بإعادة ردم جزء من الهوّة”.

وأضاف: “الهيئات الاقتصادية ستواكب الحكومة في وضع خطتها للإصلاح المالي وسنكون محاوراً أساسياً، بحسب ما أكّد لنا رئيسها نجيب ميقاتي.”