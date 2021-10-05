شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية.. تقديم شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة الدول العربية حرصها على مواصلة تنسيق الجهود العربية نحو دعم ومؤازرة الحكومة والشعب الصومالي على جميع الجوانب الإنسانية والسياسية.

وأفادت الجامعة فى بيان لها اليوم بتقديم شحنة مساعدات إنسانية وصحية إلى الصومال مطلع هذا الأسبوع، بتمويل من مجلس وزراء الصحة العرب، وذلك في إطار جهود الجامعة لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية.

ووجهت الجامعة بحسب البيان الشكر لحكومة جمهورية مصر العربية لما قدمته وزارة الصحة من تسهيلات كبيرة في عملية شراء هذه المساعدات الإنسانية من السوق المحلية، وإلى تخصيص طائرة عسكرية لنقل هذه المساعدات إلى العاصمة الصومالية مقديشو.