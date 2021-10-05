شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين بينهم إعلامي، خلال حملة مداهمات وتفتيش نفذتها في مدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، إن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمة وتفتيش في عدة أحياء بمدينة الخليل، واعتقلت فلسطينيين من بينهم صحفي يعمل مراسلاً لإذاعة محلية، مشيرةً إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين آخرين من بلدتي سعير والشيوخ شمال شرق الخليل.

ومن جهةً أخرى، توغلت العديد من الآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة رفح وقامت بأعمال تسوية وتجريف للأراضي الواقعة هناك، متزامنة مع تحليق لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة.