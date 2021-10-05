ماك بوك بتصميم جديد الشهر المقبل

04 أكتوبر , 2021
قامت شركة آبل بالفعل بتحديث أجهزة آيفون و آيباد وساعة آبل، لكننا ما زلنا ننتظر تحديثًا لمجموعة ماك بوك.
كان هناك الكثير من الشائعات حول ظهور جهاز ماك بوك برو مُعاد تصميمه بالكامل هذا الخريف، وذكر مصدر موثوق من بلومبرغ، أن جهاز ماك بوك برو الذي يعمل بنظام M1X سيتم إطلاقه في الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن يكون هناك نوعان مختلفان من معالج M1X، إذ سيحتوي كلاهما على 10 نوى منها 8 عالية الأداء. وسيكمن الاختلاف بين الشريحتين في قسم الرسومات، مع 16 أو 32 مركزًا للرسومات.
بالنسبة لأجهزة ماك الأخرى، ستعمل شركة آبل على شريحة عالية الأداء لجهاز ماك برو في المستقبل، و شريحة M2 لطراز ماك بوك آير.
وتشمل التغييرات المحتملة في أجهزة ماك بوك القادمة، طرازات جديدة مقاس 14 و 16 بوصة مع علبة معاد تصميمها مع المزيد من المنافذ مثل HDMI وفتحة بطاقة SD. وقد يتم استخدام منفذ شحن طاقة على غرار MagSafe، وفق ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.
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