عطل مفاجئ حول العالم في خدمات فيسبوك وواتسآب وإنستغرام ومنصات أخرى

أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.
وأشار موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع إلى توقف الخدمة بمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب".
وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.
وأوضح موقع "فيسبوك" في تغريدة على "تويتر" أنه "يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا"، مضيفا "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".
كما أشارت منصة "إنستغرام" في تغريدة إلى أن "بعض المستخدمين يواجهون مشاكل مع التطبيق".
وفي وقت لاحق، أفاد موقع "داون ديتيكتور" بأن مستخدمين يواجهون مشاكل في خدمة الهاتف المحمول بالولايات المتحدة.
كما تلقى الموقع أيضا بلاغات عن مشاكل في الدخول إلى منصات "تويتر" و"تيك توك" و"تلغرام" وموقعي "غوغل" و"أمازون".
وأشار "داون ديتيكتور" إلى تلقيه بلاغات أخرى عن عطل في تطبيق شركة "كوين بيز" للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.
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