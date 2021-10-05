شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الامارات يهنئون رئيسي وزراء اليابان وإثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى فوميو كيشيدا، وذلك بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء اليابان.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان. كما بعث رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء.

‏‎كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الدكتور آبي أحمد.